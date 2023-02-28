МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 102,9 пункта с пересмотренного показателя января в 106 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост показателя до 108,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 107,1 пункта.