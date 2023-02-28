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2023
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Индекс доверия потребителей в США в феврале неожиданно упал
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Индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 102,9 пункта с пересмотренного показателя января в 106 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board... ПРАЙМ, 28.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 102,9 пункта с пересмотренного показателя января в 106 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост показателя до 108,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 107,1 пункта.