ООН, 28 фев — ПРАЙМ. ООН продолжает прилагать усилия для снятия препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

"Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы добиться экспорта и выхода на рынок российских удобрений и российского зерна. Определенная часть была экспортирована, но можно сделать больше. И мы работаем с правительствами, с ЕС, с частным сектором, чтобы решить этот вопрос во имя всех людей, которые нуждаются в удобрениях в посевных на следующий сезон", — сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан работает усердно над вопросом обеспечения вывоза российских удобрений на рынок, в том числе тех, что находятся на кораблях в европейских портах.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. В МИД РФ заявляли, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что для бесперебойного экспорта украинских и российских продуктов питания и удобрений необходимо привлекать частный сектор.