В Польше раскрыли, зачем она требует от Германии репарации
Mysl Polska: Польша требует от Германии репараций, чтобы скрыть финансовое банкротство
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Варшава выдвинула к Берлину требования о выплате репараций за потери во Второй мировой войне, чтобы скрыть собственное банкротство, пишет польское издание Myśl Polska.
По мнению политолога и обозревателя Конрада Ренкаса, своими скандальными заявлениями польские политики пытаются скрыть крах собственной экономической структуры, пытаясь переложить ответственность на Германию.
журналист отметил, что главной задачей политиков в Польше на самом деле является не получение денежных вливаний из РФГ, а четкое выполнение приказа Вашингтона. Для США вопрос польских репараций — новый способ давления на Берлин.
Белый дом продолжает политику стравливания стран Европы друг с другом, отметил автор. Поэтому наращивание в регионе недоверия и враждебности в лице Польши и Германии для США — очень благодатная почва для реализации своих экономических планов. Поэтому политики Белого дома будут и дальше, прикрываясь личиной мирного посредника, и дальше обострять ситуацию и усиливать политическую напряженность между игроками ЕС.
Редкас также пришел к выводу, что по большому счету поляки сами не верят в улучшение экономической ситуации своей страны за счет выплаты Германией репараций.