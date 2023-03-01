МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В последний пакет санкций против Москвы страны Евросоюза внесли запрет на экспорт свыше 200 наименований промышленных товаров примерно на 11,4 миллиарда евро, пишет РБК. В ЕС отметили, что европейские санкции не носят экстерриториальный характер

Перечень запрещенных к ввозу на территорию России товаров пополнили металлоконструкции, зубчатые колеса, жидкостные фильтры, станки и прессы для металлургической промышленности, а также большое количество другой продукции, используемой в производственном цикле.

Также под запрет попали цифровые камеры, электрические переключатели, антенны и антенные отражатели и несколько других изделий с "продвинутыми технологиями".

Запрет на экспорт в Россию этой продукции авторы нового санкционного пакета объяснили тем, что эти товары могут "содействовать улучшению промышленного потенциала" страны.

Как следует из решение ЕС, покупатели сохраняют право получить их до 27 марта по договорам, которые были подписаны до 26 февраля 2023 года.