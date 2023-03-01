МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Министр экономического развития Франции Брюно Ле Мэр поделился своим воспоминанием о случае, когда бывший французский президент Николя Саркози почти довел до слез тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом узнали журналисты издания Politico. В Польше раскрыли, зачем она требует от Германии выплатить репарации

В 2008 году европейские страны пытались бороться с мировым банковским кризисом, спровоцированным перегревом американского ипотечного рынка. Меркель практически довели до слез, когда она пыталась быстро отреагировать на угрозу для своей страны, создавая совместный фонд поддержки европейских банков. Настаивая на его создании, Саркози чуть не заставил расплакаться главу немецкого правительства.

Как пишет Ле Мэр, канцлер даже пожаловалась французскому лидеру: "Николя, я не такая могущественная, как ты".

В 2008-м правительство Германии создало Специальный фонд для стабилизации финансового рынка с объемом инвестиций в 480 миллиардов евро, он действовал до 2015 года. Средства направили на спасение близких к банкротству банков. Во время кризиса Саркози не раз настаивал на том, что Париж и Берлин должны быть на передовой борьбы с его последствиями.

Европе не удалось создать общий фонд помощи банкам во время кризиса 2008 года: власти ФРГ одобрили план финансовой поддержки банков страны общим объемом 480 миллиардов евро, Франция создала фонд объемом 320 миллиардов евро, Великобритания — 50 миллиардов фунтов стерлингов.