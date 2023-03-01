МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7% с январских 47,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста индикатора до 48%.

В то же время индекс занятости в промышленности страны в феврале сократился до 49,1% с 50,6% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.