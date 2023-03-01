МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в беседе с РБК заявил, что отсутствие данных о подрывах российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" объясняются тем, что Берлин, Копенгаген и Стокгольм пока не успели закончить расследование ЧП. СМИ: названа новая мишень США после подрыва "Северных потоков"

Расследование, как подчеркнул дипломат, продолжается. Кроме того, он назвал произошедшее неприемлемым.

"Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов "Северный поток", неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность", — сказал фон Гайр.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства также напомнил, что уполномоченные органы в Германии, Дании и Швеции еще не закончили свою работу.

"Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате", — ответил он на вопрос о возможных причинах "замалчивания" ситуации в Балтийском море.

В конце сентября прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели взрывы, в результате чего возможность поставок газа из России в Германию этим путем была утрачена. Дания, Швеция и ФРГ проводят расследование. Кремль назвал произошедшее актом международного терроризма.

В феврале американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о причастности президента США Джо Байдена к подрывам трубопроводов. Диверсия на изначально была запланирована как тайная операция, целью которой было заставить европейские власти продолжать оказывать поддержку НАТО.