МИНСК, 1 мар — ПРАЙМ. Минск и Пекин заявили, что договорились о наращивании использования национальных валют в двустороннем сотрудничестве в торговой, инвестиционной и финансовой областях, говорится в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР. Россия запретила импорт продукции птицеводства из некоторых районов ФРГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.

"Стороны прилагают совместные усилия для углубления всестороннего сотрудничества в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути". Договорились о постоянном расширении взаимных инвестиций и содействии сотрудничеству по линии деловых кругов и финансовых институтов. В том числе речь идет о наращивании использования национальных валют в двустороннем сотрудничестве в торговой, инвестиционной и финансовой областях", — передает информагентство Белта.

Также сообщается, что приоритетными направлениями сотрудничества определены расширение взаимных прямых инвестиций, создание совместных высокотехнологичных инновационных производств, развитие совместного бизнеса между субъектами хозяйствования двух стран, поощрение предпринимательской инициативы.

Кроме того, в документе заявлено о поддержке поставок высококачественной сельхозпродукции на рынки друг друга. Стороны также будут совместно продвигать качественное развитие китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в Белоруссии, развивать сотрудничество в области электронной коммерции, цифровой экономики.

Заявлено о поддержке продления Года регионов Белоруссии и Китая на 2023 год. Стороны приветствуют углубленное торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии с китайскими городами, в частности, Тяньцзинь, Чунцин, Циндао.