МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за три года увеличился в пять раз, достигнув в 2022 году девяти миллиардов долларов, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,01 процента

Он провел встречу с послом ОАЭ в России Мохаммадом Аль-Джабером по вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском регионе. За последние три года товарооборот между нашими странами вырос в пять раз. В прошлом году он достиг рекордных 9 миллиардов долларов США", — приводятся в сообщении министерства слова Решетникова.

Уточняется, что стороны обсудили успешное взаимодействие в сфере энергетики, геологоразведки, образования и отметили открытие Евразийского торгово-промышленного хаба в Абу-Даби в феврале этого года. Хаб должен стать новым центром локализации российских компаний в ОАЭ. Стороны также обсудили совместную реализацию проектов в сфере транспорта, логистики и искусственного интеллекта.

Соглашению о свободной торговле товарами между странами ЕАЭС и ОАЭ стороны уделили отдельное внимание. Как отмечается, в начале марта ожидаются полноформатные переговоры по этой теме. В тексте будущего документа будут затронуты вопросы тарифной либерализации и технических барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, таможенного и отраслевого сотрудничества, электронной торговли и интеллектуальной собственности, транспарентности и мер торговой защиты.

Кроме того, Решетников отметил, что отдача от "товарных" договоренностей может быть повышена за счет российско-эмиратского соглашения о торговле услугами и инвестициях. "Это позволит решить такие практические вопросы, как осуществление платежей, доступ к транспортно-логистической инфраструктуре и страхованию грузов, которые смогут усилить двусторонние товаропотоки", — цитирует Минэкономразвития Решетникова.

Стороны также подняли вопрос по борьбе с изменением климата и договорились обсудить приоритеты предстоящего председательства ОАЭ на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2023 году.