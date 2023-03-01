КИШИНЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии.

"С точки зрения физической продукции — мы можем спокойно жить без газа и электроэнергии из России. Разумеется, это означает более высокие цены, поэтому мы должны думать о населении экономических агентах, поэтому нужно думать о механизмах компенсаций", — заявил Речан в эфире телеканала TVR.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой ранее, в ноябре 2022 года, приостановил коммерческие отношения.

"Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.

"Мы можем говорить, что мы пришли к тому этапу, когда мы можем отказаться от каждого кубометра газа или от каждого киловатта электроэнергии", — сказал Речан. По его словам, сейчас власти хотят сконцентрироваться на инвестициях в экономику, чтобы обеспечить развитие этой области.