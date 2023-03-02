МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В британских магазинах покупатели все чаще наблюдают дефицит базовых продуктов питания, в том числе — яиц, овощей местного производства и других товаров, пишет журналист польского издания Interia Магдалена Радуха

Особенно ощутимо для населения сказывается дефицит фруктов. Причина, как отметил автор, кроется в том, что на фоне рекордно дорогих цен на энергоносители местные фермеры стали сокращать посадки в теплицах. Число британских голодающих детей выросло почти в два раза

По словам шеф-повара Моники Мисяк, ей "стало нечем кормить людей". Она живет в британском городе Эйлсбери. В пригороде гастрономические оптовые магазины и супермаркеты пусты, да и в рядовых городских торговых точках ситуация не лучше.

"У британцев большая проблема. В некоторых городах магазины опустели, также вводятся ограничения на овощи, фрукты и яйца", — пишет издание.

Обычно на исходе зимы в Соединенное Королевство поставляют продукты главным образом Испания и страны Северной Африки. Но в этот раз они не спешат "заваливать" британские прилавки свежими и недорогими продуктами: негативное влияние на посевы оказала плохая погода, поэтому урожай оказался невелик. Второй фактор, сокративший поставки — шторма, которые затрудняют транспортировку из Марокко.

Фермеры в Великобритании и Нидерландах резко сократили свои посевы овощных культур в теплицах по причине высоких цен на энергию. Британским подданым обещают, что ситуация вряд ли улучшится: морковь, пастернак, капуста и другие овощи станут дорогим дефицитом.

Третий месяц в королевстве дефицит яиц: где-то их нет в продаже вовсе, где-то продают с ограничениями — не более двух упаковок в одни руки. По мнению шеф-повара Моники, ей обещают, что ситуация скоро улучшится, но, считает она, если овощи будут поставлять из США или Австралии, то они станут еще дороже, хотя и сейчас количество близких к голоду британцев увеличилось.