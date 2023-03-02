МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Страны Запада вводили против России огромное количество санкций в надежде на крах экономической системы, однако рестрикции не оказали той разрушительной силы, на которую надеялись США и Европа, пишет автор польского издания Myśl Polska Анджей Щченсняк. В Польше раскрыли, зачем она требует от Германии выплатить репарации

Конечно, как отметил журналист, меры против активов и экспорта товаров и сырья пошатнули экономику России, не смогли сломить ее. Он подчеркнул, что уход западных корпораций с российского рынка показал альтернативные пути развития собственной экономики местным производителям и предпринимателям.

"Россию не удалось дестабилизировать, она не испытала экономического шока", — пишет Щченсняк.

Препятствием для "нокаута российской экономики" нельзя считать ее размер: ведь ВВП России составляет только 1,8 процента от мирового. Страны Запада, при этом, отвечают за 42 процента экономики — а это в 25 раз больше. По мнению автора статьи, стоит обратить пристальное внимание на долю России в мировой торговле, особенно в сырье и необработанных продуктах.

"Россия отвечает за 11 процентов мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, за 17 процентов природного газа, за 17 процентов пшеницы, за 20 процентов калийных удобрений, за 30 процентов аммиака… и многое другое", — приводит цифры публицист.

С одной стороны, такой расклад в экспорте — уязвимость Москвы, но с другой стороны — это ключевые товары, которые практически невозможно заменить, заключил он.