ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана по итогам 2022 года вырос на 18% и составил почти 1,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Мишустин: Россия укрепит отношения с теми, кто готов к совместной работе

"Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов. Это, конечно, рекордный показатель за последние двадцать лет, но это совсем немного", — сказал Мишустин.

Он также рассказал, что Россия занимает одно из лидирующих мест по объему инвестиций в экономику Таджикистана. "Общий объем накопленных капиталовложений превышает 1,5 миллиарда долларов. Российские компании активно работают в системообразующих отраслях экономики – в строительстве, энергетике, промышленности, коммуникациях, финансовых услугах", — добавил премьер.