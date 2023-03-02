Товарооборот России и Таджикистана по итогам года вырос на 18 процентов
Товарооборот России и Таджикистана по итогам 2022 года вырос на 18 процентов
Читать 1prime.ru в
ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана по итогам 2022 года вырос на 18% и составил почти 1,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана.
"Динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 миллиарда долларов. Это, конечно, рекордный показатель за последние двадцать лет, но это совсем немного", — сказал Мишустин.
Он также рассказал, что Россия занимает одно из лидирующих мест по объему инвестиций в экономику Таджикистана. "Общий объем накопленных капиталовложений превышает 1,5 миллиарда долларов. Российские компании активно работают в системообразующих отраслях экономики – в строительстве, энергетике, промышленности, коммуникациях, финансовых услугах", — добавил премьер.
https://1prime.ru/world/20230302/839957429.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.