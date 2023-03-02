НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — ПРАЙМ. Министры иностранных дел государств "Группы двадцати" приняли итоговый документ по заседанию. Запад хоронит продуктовую сделку, заявил Лавров

"Мы подчеркиваем важность устойчивого доступа к зерновым и удобрениям на мировом рынке. Мы подчеркиваем важность полного, своевременного и продолжающегося исполнения всеми вовлеченными сторонами черноморской зерновой инициативы и меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН для снижения продовольственной нестабильности и для допуска больших объемов продовольствия и удобрений в развивающиеся страны, находящиеся в нужде", — сказано в тексте.

Стороны подчеркнули обеспокоенность вызовами для глобальной продовольственной безопасности и подтвердили свою поддержку "открытой, прозрачной, всеобъемлющей, предсказуемой торговли продукцией.

Участники заседания также осудили осуждают террористические акты против критической инфраструктуры, включая энергетическую.

Отмечается, что документ был принят без позиции стран по Украине.