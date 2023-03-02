МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Американцы уже не хотят отправлять миллиарды долларов на поддержку Украины, все больше граждан выступают против выделения помощи, пишет The New York Times. "Нечем кормить людей": в Британии забили тревогу из-за дефицита продуктов

Издание напомнило о недавнем визите президента США Джо Байдена в Киев, где он пообещал поддержку украинским властям.

Не смотря на заверения американского лидера, журналисты газеты задаются вопросом: надолго ли хватит жителей Соединенных штатов?

Отношение к конфликту на Украине среди жителей Америки меняется, при этом не в нужном для Белого дома направлении. Так, республиканцы на прошлой неделе задавали руководителям Пентагона неудобные вопросы от тратах на Украину, требуя пояснить, куда идут деньги.

Кроме того, снизился и уровень поддержки Киева в США: если год назад 60 процентов американцев выступали за помощь, то сейчас таких 48 процентов.На этом фоне выросло число тех, кто считает траты на украинский режим Америкой слишком большими: с 7 процентов год назад до 26 процентов в настоящее время.

Журналист ABC News Дэвид Мьюир также заметил, что американцы задаются вопросом: как долго США будут тратить деньги на Украину, хотя Байден не согласился с этим тезисом.

Издание NYT также подчеркивает, что сейчас на одного из членов палаты представителей США Майкла Маккола давит очень громкая, хотя и небольшая часть республиканской фракции, которая выступает против помощи Белого дома Киеву. Губернатор Флориды и кандидат на выдвижение в президенты США Рон Десантис также выступил против выданного Украине "незаполненного чека без даты".