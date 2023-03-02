МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Уход с российского рынка принес убыток финским компаниям и производителям порядка четырех миллиардов долларов, подсчитало издание Helsingin Sanomat. "Нечем кормить людей": в Британии забили тревогу из-за дефицита продуктов

Больше всего потерял финский энергетический гигант Fortum, чей ущерб составил 1,7 миллиарда евро. На втором месте находится строительная корпорация YIT — она недосчиталась 440 миллионов евро.

Замыкает тройку "пострадавших" Nokian Tyres, ее потери от санкций оценили в 300 миллионов евро.

Главная финская авиакомпания Finnair, которая не смогла летать ни в российские аэропорты, ни транзитом через территорию России, лишилась 150 миллионов евро.

"На деятельности Finnair серьезно сказывается закрытие Россией воздушного пространства для ее самолетов, усложнившее осуществление рейсов на критически важном для компании азиатском направлении", — отметили авторы статьи.

Торгпред России в Финляндии Антон Логинов ранее сообщал, что Хельсинки недооценили негативное влияние для Финляндии от антироссийских санкций: товарооборот двух стран в этом году может упасть до 4,5 миллиарда евро.