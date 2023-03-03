МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. За последний год в польских магазинах туалетная бумага подорожала на 50 процентов, вместе с ней подняли ценники на бумажные полотенца и салфетки, пишет местное издание Interia. Польша послушалась хозяина и отказалась от российской нефти

"Производители объясняют такой скачок разорванными цепочками поставок и повышением цен на газ из-за антироссийских санкций", — отмечается в статье.

За год после начала санкционного давления на Россию цены на туалетную бумагу в Польше выросли на 50 процентов, на бумажные полотенца — на 60 процентов.

Журналист привел в пример товары одного из варшавских магазинов: рулон бумажных полотенец обойдется покупателю в 28,79 злотых (около 492 рублей), а упаковка туалетной бумаги в восемь рулонов — почти 25 злотых (около 430 рублей). В интернет-магазине за 12 рулонов придется выложить уже 39,95 злотых (почти 683 рубля), возмутился ситуацией автор. В декабре 2020 года минимальные цены на упаковки в восемь рулонов составляли от трех злотых — около 51 рубля (правда, в период акции).

Портал обратил внимание, вместе с ростом цен производители начали сокращать объем упаковок. Это явление называют даунсайзинг: потребители не должны чувствовать резкое повышение цен.

Ранее Interia предупреждала своих читателей о скором росте цен на алкоголь, мясо, молочные продукты и овощи. За прошлый год Польша попала в список европейских стран с самой высокой инфляцией: она, по разным оценкам, составила от 22,3 до 25,8 процента за год.