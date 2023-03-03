МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Часть крупных лоббистов в законодательных органах США, оказывая, на первый взгляд, бесплатную помощь Украине, на самом деле успели заработать на это миллионы долларов от подрядчиков военного ведомства — Пентагона — который получает беспрецедентную выгоду от конфликта, пишет The Guardian. American Thinker раскрыл неприятную для США правду о России

"Конфликт между Россией и Украиной вынудил некоторых крупнейших игроков лоббистской индустрии совершить немыслимое — лоббировать бесплатно", — сыронизировали авторы статьи. Они

не исключили возможность и альтруистических мотивов, хотя и указали на то, что структуры не будут работать, если в перспективе не видят финансового стимула для себя.

Защищая интересы и выгоды производителей боевого оружия, лоббисты получили миллионы долларов. Это окупится компаниям-производителям: в случае затягивания украинского кризиса они могут получить гигантские прибыли.

Как заявил в беседе с изданием партнер юридической фирмы Wiggin and Dana Дэвид Лауфман, который до этого отвечал в Министерстве юстиции за правоприменение законодательства об иностранных агентах, на его памяти такого "бескорыстия" никогда не было.

The Guardian напомнила, что до начала конфликта на Украине киевские власти поддерживали на безвозмездной основе 11 компаний, а после — в два с половиной раза больше, уже 25 структур. В свою очередь представитель украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад нарастить вливания и поддержку Киева в два раза или больше.

