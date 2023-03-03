МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Турция может оказаться на пороге нового инфляционного кризиса, пишет агентство Bloomberg. Предсказавший землетрясение в Турции ученый сделал новый прогноз

К этому могут привести огромные расходы Анкары на устранение последствий февральских землетрясений, которые стали самыми разрушительными на этой территории за последние сто лет. Агентство отметило, что последние три месяца инфляция в Турции снижалась: в феврале показатель составил 55,7 процента годовых. Прошлый 2022 год стал для страны антирекордным с 1998 года: инфляция составила 85 процентов годовых. Однако не все так радужно: ситуация может измениться под действие двух факторов.

Во-первых, инфляцию может разогнать заявление президента страны Реджепа Эрдогана о быстром восстановлении пострадавших от катаклизма районов и выделение на эти цели порядка 100 миллиардов лир (почти 400 миллиардов рублей) на выплату компенсаций и оказание экстренной помощи пострадавшим.

Второй фактор — снижение Центральным банком Турции базовой процентной ставки с девяти до 8,5 процента годовых. Это делалось для оживления экономики страны. Основная угроза роста цен — на продукты питания. Это связано с осложнением логистических поставок еды из-за землетрясения. По прогнозу аналитиков Всемирного банка, стихия нанесла ущерб в 34,2 миллиарда долларов, а на восстановление инфраструктуры и обеспечение населения жильем понадобится вложить как минимум в два раза больше.

На территории Турции 6 февраля друг за другом произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По данным властей, погибли более 45 тысяч человек, еще около 100 тысяч получили ранения.