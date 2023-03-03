МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Достаточный процент западных компаний остались работать на территории России, не желая отдавать свою долю этого прибыльного рынка или не имея путей вывода производственных мощностей, пишет американское издание The New York Times. СМИ: финские компании остались в убытке от антироссийских санкций

За это решение сотни компаний получают в своей адрес огромное количество критики в Европе и США. Кто-то из оставшихся в России западных брендов объясняет свои действия стремлением не потерять клиентов, кто-то говорит о невозможности уйти. Отмечается, что полный разрыв с российским рынком удался не всем, кто объявлял о таких намерениях в марте 2022 года. Большинство смогли свернуть деятельность только частично.

Часть опрошенных изданием брендов объяснили свое наличие в России тем, что Москва "связала им руки, пригрозив национализацией". Часть топ-менеджеров таких компаний говорят об ответственности перед акционерами: они пытаются найти подходящих покупателей для своего бизнеса, чтобы не терять миллиарды долларов.

Некоторые западные структуры открыто признают: они не хотят уступать свои позиции на рынке компаниям из Китая, Турции, Индии и стран Латинской Америки. Кто-то стремится продать активы в России, но проговорив и прописав в документе для себя возможность вернуться через определенное время. Издание приводит в пример владеющую производственными мощностями компанию Carlsberg, которая хоть и пытается продать свои активы к середине 2023 года, хочет навязать новым владельцам возможность выкупить активы обратно, "если такая возможность появится".