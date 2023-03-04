БАНГКОК, 21 фев — ПРАЙМ. Фирма из Германии Koelnmesse (Кельнские Ярмарки) отказала российским компаниям в участии в международной продовольственной выставке THAIFEX – Anuga Asia 2023, рассказали РИА Новости в торговом представительстве России в Таиланде. Европе угрожает "помидорная война" по советскому сценарию

Как уточняется, выставка пройдет в Бангкоке в конце мая, в этом году ее девизом станет "Новый взгляд на будущее промышленности пищевых продуктов и напитков". Филиал Koelnmesse в Сингапуре выступает в качестве со-организатора мероприятия.

Предполагалось, что в выставке примут участие российские предприятия пищевой отрасли, а также потенциальные инвесторы в пищевую промышленность Юго-Восточной Азии.

"В соответствии с мерами и требованиями правительства Германии мы приостанавливаем сотрудничество с российскими экспонентами на наших выставках до дальнейшего уведомления", — говорится в ответе Koelnmesse на заявку российской стороны.

Торгопред РФ Юрий Лыжин пояснил РИА Новости, что выставка проходит в Таиланде каждый год, ее проводят официальные организации Королевства.

"Совершенно непонятно, причем здесь меры и требования правительства Германии", — отметил он.

В этом году мероприятие впервые после пандемии коронавируса пройдет в полном формате, на нем представят свыше 2000 фирм из 120 государств. Россия не присутствовала на выставке с 2019 года, добавил Лыжин.

По его словам, в торгпредстве относятся к происходящему "как к недоразумению", соответствующие обращения уже направлены таиландской стороне через дипломатические каналы.

Выставка THAIFEX – Anuga Asia входит в число крупнейших ежегодных мероприятий в отрасли производства продуктов и напитков и общественного питания в Азии. Как правило на выставке представляют 11 направлений: чай и кофе, алкогольные и безалкогольные напитки, деликатесы, ресторанный бизнес и быстрое питание, технологии пищевой промышленности, замороженные продукты, фрукты и овощи, мясо и мясные продукты, зерновые культуры, морепродукты, конфеты и сладости.