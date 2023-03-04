МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Европейские страны оказались в полном подчинении у Вашингтона и закрывают глаза на отсутствие результатов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море, считает депутат Европарламента Мик Уоллес. Американские СМИ скрывают данные о поддержке помощи Украине, заявил Херш

Как пишет издание Exxpress со ссылкой на заявление политика, Евросоюз не хочет ничего знать о том, кто совершил диверсию и оставил в числе прочего крупнейшую экономику региона — Германию — без газа.

"Диверсия на "Северных потоках" была спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре, и ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал", — считает представитель европейского парламента.

Уоллес подчеркнул, что расследование должно было стать важнейшим пунктом повестки Европы, однако с сентября прошло полгода, а результатов нет никаких.

"Херш (американский журналист — прим.ред.) заявил, что США несут ответственность за подрыв. Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом? Что, во имя Бога, случилось с Европой?" — спрашивает собеседник издания.

Подрывы экспортных российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. До сих пор три страны — Швеция, Дания и Германия — ведут расследования ЧП, а Кремль назвали происшедшее актом международного терроризма.

В начале февраля текущего года лауреат Пулитцеровской премии, американский публицист Сеймур Херш опубликовал итоги своего расследования Чп на "Потоках": летом 2022 года в период военных учений стран НАТО Baltops 2022 американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку. Спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, выяснил Херш.