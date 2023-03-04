МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Европейские кредитные организации могут применять при совершении транзакционных операций с российскими банками, отключенными от международной платежной системы SWIFT, но не находящимися под санкциями Запада, номер факса или электронную почту.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснение Евросоюза от 28 февраля текущего года. В Европарламенте потребовали расследовать подрыв "Северных потоков"

Операции по несанкционированной торговле все еще разрешены с отключенными от SWIFT российскими банками, говорится в документе. В этом случае банки ЕС могут использовать не систему межбансковских платежей, а другие средства: письма, факс и электронная почта.

В число таких российских банков, в частности, относится Россельхозбанк, который был отключен от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

На настоящий момент от системы SWIFT отключены семь российских банков, в новый пакет санкций Евросоюза включены еще пять (Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВБРР, Дальневосточный банк.