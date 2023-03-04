МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мнение Вашингтона о лидерстве США в Азиатском регионе необоснованно, считают авторы китайского издания Global Times. Евросоюз назвал новый способ транзакций для российских банков взамен SWIFT

"Вашингтон должен понять, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, подобного холодной войне, и не хотят видеть конфликты между крупными державами. Желание США стать региональным лидером — выдача желаемого за действительное", — отмечают они.

Также напоминают о том, что посол США в Поднебесной Николас Бернс призвал необходимость для Пекина признания господства Америки в Азии. Журналисты Global Times называют такое заявление дипломата крайне американоцентричным: игнорируя роль и мнение в других странах АТР, Штаты показывают, что якобы только их мнение играет существенное значение.

В Белом доме, напоминают авторы, всегда допускали стратегические просчеты. Американские политики много говорили о том, что Китай вытесняет американцев из региона. Однако Пекин не только признает присутствие Штатов, но и работает над мирным мирному сосуществованием и беспроигрышному для всех сторон (в том числе для США) сотрудничеству. Китайцы хотят выстраивать работу с внешними партнерами на основе взаимного уважения. В то же время Поднебесная не согласится на то, чтобы политическим курсом самой крупной в Азии страны руководил кто-то за ее пределами.

"В прошлом США могли уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу или принуждение для сохранения лидерства. Но сейчас они все больше теряют способность выступать в такой роли", — цитирует издание заместителя директора Департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюня.