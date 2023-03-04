ПЕКИН, 4 мар — ПРАЙМ. У России есть хорошие перспективы для наращивания экспорта в Китай сельскохозяйственных товаров, а также продукции целлюлозно-бумажной и химической промышленности, заявил в интервью Центральному телевидению Китая российский посол в КНР Игорь Моргулов. Китай расширил список поставщиков российского меда и рыбы

"По прошествии четырех месяцев своего пребывания в Пекине могу сказать, что российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев, пользуется у них огромным спросом. Это по-настоящему радует. Вижу хорошие перспективы для наращивания экспорта российских сельхозтоваров в Китай", — заявил он.

Дипломат также сообщил, что на Россию сегодня приходится около 2% всего китайского импорта сельскохозпродукции. По его мнению, "этого явно недостаточно, уверен, что Россия могла бы поставлять гораздо больше товаров, в том числе продовольственных – это и масличные культуры, и зерно, и мясо, и продукция водного промысла, и многое другое".

"Кроме того, вижу хорошие перспективы для расширения поставок продукции целлюлозно-бумажной промышленности, химической промышленности, включая удобрения, отечественных руд, недрагоценных металлов и изделий из них", — отметил Моргулов, в то же время, добавив, что "радует увеличение китайского экспорта в Россию, прежде всего, машинотехнической продукции и сложных видов товаров, которыми наши китайские друзья заполняют ниши, освободившиеся в результате ухода западных компаний с российского рынка, это и компьютеры, и мобильные телефоны, и автомобили".

"Сегодня на улицах наших городов можно встретить все больше китайских иномарок, которые, кстати говоря, очень неплохого качества и выглядят весьма симпатично. Так что вижу хорошие перспективы для роста китайского экспорта в Россию", — заключил российский дипломат.