СМИ подсчитали, на сколько упали реальные зарплаты на Украине
"РБК-Украина": реальная зарплата украинцев в 2022 году сократилась на 14 процентов
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Реальная зарплата украинцев в прошлом году сократилась примерно на 14 процентов на фоне инфляции, подсчитало издание "РБК-Украина".
Согласно данным украинского статистического ведомства, среднемесячная зарплата в стране в перерасчете на американскую валюту снизилась на 55 долларов — до 459 долларов. При этом расчет ведется по официальному курсу Нацбанка Украины.
"Поскольку реальный курс доллара был выше, то изменение может быть более существенным", — подчеркивается в сообщении.
Государственная служба статистики пока не публикует данные по реальному уровню зарплат за 2022 год, однако с учетом среднегодовой инфляции в 20,2 процента снижение составило примерно 14 процентов, пишет издание.
Ранее советник украинского президента Олег Устенко заявил, что инфляция в стране этой весной останется на отметке в 30 процентов.
https://1prime.ru/world/20230304/839975118.html
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