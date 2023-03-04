МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Реальная зарплата украинцев в прошлом году сократилась примерно на 14 процентов на фоне инфляции, подсчитало издание "РБК-Украина". СМИ узнали, как в США зарабатывают на "безвозмездной" поддержке Украины

Согласно данным украинского статистического ведомства, среднемесячная зарплата в стране в перерасчете на американскую валюту снизилась на 55 долларов — до 459 долларов. При этом расчет ведется по официальному курсу Нацбанка Украины.

"Поскольку реальный курс доллара был выше, то изменение может быть более существенным", — подчеркивается в сообщении.

Государственная служба статистики пока не публикует данные по реальному уровню зарплат за 2022 год, однако с учетом среднегодовой инфляции в 20,2 процента снижение составило примерно 14 процентов, пишет издание.

Ранее советник украинского президента Олег Устенко заявил, что инфляция в стране этой весной останется на отметке в 30 процентов.