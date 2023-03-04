МИНСК, 4 мар — ПРАЙМ. Белоруссия договорилась с китайской стороной о расширении сотрудничества в автомобилестроении, сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков. Белоруссия сделает ставку на транзит грузов в сообщении КНР — ЕС

"Президентом (Белоруссии – ред.) на встрече с Си Цзиньпином было четко определено, что Беларусь имеет высокую компетенцию в автомобилестроении…, поэтому (достигнуты – ред.) ряд договоренностей о развитии локализации Geely, чтобы мы здесь производили как можно больше технологических процессов. Это договоренность по сварке, покраске, через некоторое время… — реализация штамповки", — сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, между белорусской и китайской сторонами "есть железная договоренность", что в Белоруссии будут производить 37 тысяч автомобилей Geely в год. "В конце апреля определятся по бизнес ситуации на внутреннем рынке и на российском рынке… Мы в принципе видим, что ситуация позитивная. Соответственно, президентом поставлена задача в этом году выйти до 60 тысяч производства автомобилей (проектные мощности завода в республике – ред.)", — сказал первый вице-премьер.

Он также рассказал, что с Китаем есть договоренность сначала о "крупноузловой сборке, а затем и о углубленной локализации производства электроавтомобилей-пикапов, бюджетных, городских мини-электромобилей, электромобилей-грузовиков небольшой тоннажности".

"Начало положено, контракт подписан с одним из китайским автопроизводителей, причем без европейских акций, чисто китайским… Автомобили высшего уровня, вся делегация почувствовала, потому что ездила (в рамках госвизита президента в КНР – ред.) на них. Мы будем осуществлять сборку, а в дальнейшем президент обозначил вопрос организации (в Белоруссии — ред.) производства полного цикла", — продолжил Снопков.

Лимузин серии Hongqi L китайской компании "ФАВ Груп" был предоставлен китайской стороной для использования в кортеже президента Белоруссии в ходе госвизита в КНР. С руководством этой компании президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры в рамках своего визита в Пекин.

Снопков также рассказал, что китайская сторона через месяц поставит досмотровое оборудование Национальному аэропорту "Минск" на фоне западных санкций против Белоруссии. "Была конкретная проблема по обслуживанию багажа в аэропорту, поскольку там стоит пока еще оборудование из недружественной страны. Если оно ломается — возникают серьезные сложности в обслуживании пассажиров в нашем аэропорту. Китайские партнеры мгновенно среагировали и будут поставлять оборудование уже китайского производства. Поставка будет через месяц. То есть фактически это — экстренная такая помощь", — отметил первый вице-премьер.