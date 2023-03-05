МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, планирует инвестировать около 700 миллионов долларов в строительство нового завода в Индии для наращивания местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Индии спрогнозировали рост ВВП в 2022-23 финансовом году

"Партнер Apple Inc. компания Foxconn Technology Group планирует инвестировать около 700 миллионов долларов в строительство нового завода в Индии для наращивания местного производства", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, это решение подчеркивает быстрое перемещение производства из Китая по мере "роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином".

По данным источников агентства, Foxconn Technology Group планирует построить завод по производству деталей для iPhone неподалеку от аэропорта в Бангалоре.

Ранее индийский министр торговли Пиюш Гоял заявлял, что компания Apple планирует увеличить свой выпуск в Индии и собирать там до четверти всей выпускаемой продукции.

В сентябре 2022 года Apple сообщила, что готова начать производство своих последних моделей смартфонов — iPhone 14 — в Индии. Предполагается, что новый iPhone 14 будет поставляться с завода Foxconn недалеко от Ченнаи. Компания Foxconn — крупнейший в мире контрактный производитель электроники и сборщик iPhone.

Согласно отчету JP Morgan, Apple, вероятно, достигнет 25% производства iPhone к 2025 году. Также к 2025 году почти 25% всей продукции Apple будет производиться за пределами Китая.