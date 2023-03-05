МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2023 году составят 5%, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны. Заксобрание Китая изберет новое руководство страны на пять лет

"Рост ВВП Китая составит 5%", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,020 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

Ранее декан Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Ван Вэнь заявил РИА Новости, что в показателях экономического роста Китая за 2022 год отражен будущий потенциал китайской экономики, вполне вероятно, что в 2023 году она вырастет более чем на 5%.

Вместе с тем дефицит китайского бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 3% от ВВП.

"В 2023 году удельный вес финансового дефицита в ВВП планируется на уровне 3%, что на 0,2 процентных пункта выше показателя прошлого года", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Инфляция в 2023 году ожидается на уровне коло 3%.

"Индекс потребительских цен (CPI) (основной показатель инфляции) в 2023 году составит около 3%", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2023 году, согласно прогнозу, составит около 5,5%.

Согласно целям работы правительства, указанным в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), уровень безработицы к концу года составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре — 5,5%, то можно сказать, что показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.При этом для обеспечения своей продовольственной безопасности Китай в 2023 году сохранит производство зерна на уровне свыше 650 миллионов тонн.

"Объем производства зерна (в 2023 году — ред.) сохранится на уровне свыше 650 миллионов тонн", — говорится в докладе.

В докладе подчеркивается необходимость сохранять на стабильном уровне посевную площадь зерновых, развивать производство масличных культур, осуществлять новый раунд программы по увеличению объема производства зерна на 50 миллионов тонн. Отмечается необходимость совершенствовать регулирующий механизм, предназначенный для обеспечения снабжения средствами сельхозпроизводства и стабилизации цен на них, а также увеличивать площадь сельскохозяйственных угодий высокого стандарта и активизировать строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

Китай в 2023 году планирует выпустить целевые облигации региональных правительств на сумму 3,8 триллиона юаней (550,1 миллиарда долларов), следует из проекта бюджета.

"В 2023 году планируется выпустить целевые облигации местных правительств в объеме 3,8 триллиона юаней (550,1 миллиарда долларов), которые будут направлены на ускорение реализации наиболее важных проектов в рамках 14-й пятилетки, осуществление мероприятий по городскому обновлению, содействие регионам в раскрытии своих преимуществ и их эффективном использовании", — отмечается в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии.

Отмечается, что при этом следует привлекать больше частного капитала и поощрять его активное участие в важнейших государственных проектах, а также способствовать активности частных инвесторов.

В то же время предусматривается, что в 2023 году Китай будет повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны.

"Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, внедрять инновации в военно-стратегическое руководство, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, комплексно развертывать военную борьбу по всем направлениям и во всех сферах", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Отмечается необходимость "укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал, повышать государственную мощь в области оборонной науки, техники и промышленности".

Также из опубликованного социально-экономического плана развития страны на 2023 год следует, что Китай продолжит придерживаться мирного пути развития и независимой внешней политики.

"Мы будем неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, непоколебимо развивать отношения дружбы и сотрудничество со всеми странами мира на основе Пяти принципов мирного сосуществования", — говорится в документе, обнародованном на открытии парламентской сессии.

Отмечается, что Китай будет твердо придерживаться стратегии открытости внешнему миру, содействовать миру во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок.

"Китай готов вместе с мировым сообществом осуществлять инициативу по глобальному развитию и инициативу по глобальной безопасности, распространять общие ценности человечества, совместными со всеми странами мира усилиями способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества, защищать мир во всем мире и сохранять стабильность в регионе", — указано в документе.

Власти Китая объявили, что будут сохранять стабильный курс китайского юаня на "рациональном и сбалансированном уровне" в 2023 году.

"Необходимо сохранять в целом стабильный курс китайского юаня на рациональном и сбалансированном уровне", — говорится в документе.

В докладе отмечается необходимость совершенствовать государственные меры налоговой поддержки, политические меры по сокращению налогов и сборов и по отсрочке их уплаты.

"Необходимо обеспечивать адресность, целенаправленность и эффективность взвешенной монетарной политики. В основном обеспечивать соответствие темпов роста объема денежной массы и объема финансирования реального сектора экономики росту номинального ВВП, поддерживать развитие реального сектора экономики", — указано в документе.

Китай в 2023 году планирует усилить работу по экологически чистому использованию угля, ускорить работу по формированию системы новых источников энергии.

"Предстоит интенсивно продвигать работу по предотвращению и устранению загрязнения окружающей среды. Усиливать строительство экологической инфраструктуры в городе и на селе, последовательно осуществлять крупные проекты по охране и восстановлению наиболее важных экосистем", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Отмечается, что следует интенсифицировать работу по "экологически чистому и высокоэффективному использованию угля", а также разработке и освоению соответствующих технологий, ускоренными темпами формировать систему новых источников энергии.

"(Необходимо) совершенствовать политические меры поддержки зеленого развития, развивать экономику замкнутого цикла, содействовать экономному и интенсивному использованию ресурсов, способствовать энергосбережению и сокращению выбросов углерода в ключевых сферах, неуклонно продолжать вести борьбу за чистоту неба, воды и земли", — указывается в документе.

Китай планирует облегчить доступ иностранного капитала на китайский рынок и предоставить больше возможностей иностранным предприятиям для работы в КНР.

"Следует облегчать доступ иностранного капитала на китайский рынок, увеличивать динамику расширения открытости современной сферы услуг. Добросовестно осуществлять национальный режим в отношении предприятий с иностранным капиталом", — указано в документе, опубликованном в рамках открытия парламентской сессии.

В документе подчеркивается, что огромный открытый китайский рынок "несомненно предоставит еще больше возможностей предприятиям разных стран мира для их развития в Китае".

Власти Китая объявили о необходимости активизации работ по разведке и разработке важных энергетических ресурсов и полезных ископаемых внутри страны в 2023 году, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития.

"Необходимо интенсифицировать разведку и освоение важных энергетических ресурсов и полезных ископаемых внутри страны, увеличивать объем их запасов и наращивать соответствующие производственные мощности", — говорится в документе.

Китай в 2022 году сохранил функционирование экономики в "рациональном диапазоне", следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны.

"Внедряя инновации в макрорегулирование, мы сохранили функционирование экономики в рациональном диапазоне", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Отмечается, что "перед лицом непрерывно возникающих суровых вызовов, таких как рост торгового протекционизма, серьезные последствия эпидемии и так далее", власти обновляли методы макрорегулирования, избавлялись от чрезмерной зависимости от инвестиций, комплексно использовали финансовую, монетарную политику и политику по другим направлениям, отдавая приоритет "поддержке субъектов рынка в преодолении трудностей на пути их развития".

Вместе с тем, согласно обнародованному проекту бюджета, Китай в 2023 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1553,7 миллиарда юаней (около 224,8 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день).

"Расходы на национальную оборону (составят) 1553,7 миллиарда юаней с увеличением на 7,2%", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао на пресс-конференции в субботу заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. По его словам, модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны мира.

Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, но при этом ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно проекту бюджета на 2022 год, Китай планировал довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (209,9 миллиарда долларов), увеличив военные расходы на 7,1% в годовом выражении. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.