МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ВВП на душу населения в Китае за пять лет превысил среднемировой уровень, КНР за этот период сократила разрыв со странами с высоким уровнем дохода, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны. США не смогут лишить Китай чипов, заявил Билл Гейтс

“За прошедшие пять лет среднегодовые темпы роста экономики Китая достигли 5,2%, заметно превысив средние темпы роста мировой экономики того же периода, которые составили около 2,3%”, — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Указывается, что ВВП Китая увеличился с 12 триллионов долларов в 2017 году до 18 триллионов долларов.

“ВВП на душу населения в Китае вырос с более чем 8,8 тысячи долларов в 2017 году до 12,7 тысячи долларов, превысив среднемировой уровень, в результате чего значительно сократился разрыв Китая со странами с высоким уровнем дохода”, — говорится в документе.

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны.