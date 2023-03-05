МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Китай намерен ускорить процесс создания торговой державы, следует из обнародованного в воскресенье социально-экономического плана развития страны. Заксобрание Китая изберет новое руководство страны на пять лет

"Необходимо ускоренными темпами продвигать процесс создания торговой державы, способствовать стабильному развитию экспортной торговли, содействовать расширению и диверсификации международных рынков, повышать добавленную стоимость торговли с переработкой при экспорте", — говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Подчеркивается необходимость содействовать инновационному развитию торговли, трансграничной электронной коммерции и рыночной закупочной торговли, поддержке развития зарубежных складов, углублять реформу по упрощению таможенных процедур, обеспечить беспрепятственную логистику грузовых перевозок в важных морских и воздушных портах, а также активно развивать цифровую торговлю.