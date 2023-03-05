ДОХА, 5 мар — ПРАЙМ. Развитым странам пора выполнить обязательство по предоставлению части доходов на развитие бедных государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе открытия конференции в Дохе. ООН призвала банки к творческому подходу в оказании помощи при форс-мажорах

По его словам, для этого "настало время".

Речь идет о выделении 0,15 — 0,2 процента валового национального дохода богатых стран на официальную помощь для наименее развитых государств. Последние, по словам Гутерреша, испытывают трудности на фоне кризиса, климатического хаоса и "глубокой глобальной несправедливости".

"Они не успевают за молниеносными технологическими изменениями", — отметил генсек ООН.

Гутерреш заявил, что наименее развитым странам требуется "революционная" поддержка в основных сферах — "от искоренения нищеты до продуктов питания, здоровья, чистой воды и санитарии".

ООН все еще рассчитывает на то, что ее участники поддержат идею предоставлении развивающимся странам не менее 500 миллиардов долларов в год, добавил генсек.