Турция заявила, что прикладывает усилия для продления "зерновой сделки"
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара прикладывает усилия для продления "зерновой сделки"
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СТАМБУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Анкара прикладывает усилия для того, чтобы "зерновая сделка" была продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы усердно трудимся над беспрепятственной реализацией и продлением "зерновой" сделки", — рассказал он в ходе конференции в Дохе.
Чавушоглу отметил, что обсудил этот вопрос в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Глава турецкого МИД подчеркнул, что окончательно решить проблему голода пока не удалось, но сделка позволила снизить цены на продовольствие.
2 2июля прошлого года Россия и Украина заключили с Турцией и ООН пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. Договоренности предполагают содействие вывозу продукции из украинских портов в Черном море, а также отмену барьеров с российского экспорта.
Москва неоднократно заявляла, что "пакет" не реализовывается в полном объеме, большая часть поставок идет в развитые страны, а препятствия для выхода продукции из РФ на мировые рынки остаются в силе.
18 ноября "зерновая сделка" была продлена еще на 120 дней, ее срок истекает 18 марта.
https://1prime.ru/world/20230305/839977898.html
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