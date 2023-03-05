СТАМБУЛ, 5 мар — ПРАЙМ. Анкара прикладывает усилия для того, чтобы "зерновая сделка" была продлена, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Источник рассказал о "конструктивной" позиции России по "зерновой сделке"

"Мы усердно трудимся над беспрепятственной реализацией и продлением "зерновой" сделки", — рассказал он в ходе конференции в Дохе.

Чавушоглу отметил, что обсудил этот вопрос в субботу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что окончательно решить проблему голода пока не удалось, но сделка позволила снизить цены на продовольствие. Генсек ООН призвал богатые страны "поделиться" доходами с бедными

2 2июля прошлого года Россия и Украина заключили с Турцией и ООН пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. Договоренности предполагают содействие вывозу продукции из украинских портов в Черном море, а также отмену барьеров с российского экспорта.

Москва неоднократно заявляла, что "пакет" не реализовывается в полном объеме, большая часть поставок идет в развитые страны, а препятствия для выхода продукции из РФ на мировые рынки остаются в силе.

18 ноября "зерновая сделка" была продлена еще на 120 дней, ее срок истекает 18 марта.