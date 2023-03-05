МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на сессии ВСНП стал позитивным сигналом для мировой экономики, заявил РИА Новости и.о. директора ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. Власти Китая хотят ускорить процесс создания торговой державы

Китай в текущем году установил целевой показатель по росту ВВП на уровне 5%, при этом оборонный бюджет увеличится более высокими темпами — на 7,2%. Такие данные премьер Госсовета КНР Ли Кэцян озвучил в воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) 14-го созыва.

"Китай намечает восходящие темпы роста. Значит, Китаю понадобится больше энергоносителей, и он будет активнее поставлять свою продукцию на внешние рынки. Для мировой экономики это позитивный сигнал", — отметил Маслов.

"Исходя из тех цифр, которые были названы премьером, в Китае будет продолжаться рост потребления. Это хороший признак для экспортеров в Китай, в том числе экспортеров продуктов питания. Это касается и России, которая наращивает поставки в Китай зерна, рапса, кукурузы", — добавил эксперт. Опубликован официальный прогноз по основным экономическим показателям Китая

По словам Маслова, Китай будет вкладывать больше денег в развитие инфраструктуры в других странах. "Хотя в докладе не были напрямую названы эти страны, предполагается, что Китай будет расширяться в сторону Африки, Латинской Америки, Центральной Азии", — сказал эксперт.

Маслов также отметил стремление Китая создавать свою независимую систему технологий. "Финансирование ключевых секторов промышленности в Китае увеличится на 50% до 2 миллиардов долларов США по сравнению с 2022 г. Это означает, что Китай будет выходить на производство собственных микрочипов передового уровня и составит конкуренцию западным и тайваньским брендам. Как следствие, появится альтернатива для многих стран, где закупать системные платы, микрочипы и многое другое", — считает эксперт.