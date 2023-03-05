Эксперт Маслов: доклад премьера Госсовета КНР дал позитивный сигнал для мировой экономики
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на сессии ВСНП стал позитивным сигналом для мировой экономики, заявил РИА Новости и.о. директора ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
Китай в текущем году установил целевой показатель по росту ВВП на уровне 5%, при этом оборонный бюджет увеличится более высокими темпами — на 7,2%. Такие данные премьер Госсовета КНР Ли Кэцян озвучил в воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) 14-го созыва.
"Китай намечает восходящие темпы роста. Значит, Китаю понадобится больше энергоносителей, и он будет активнее поставлять свою продукцию на внешние рынки. Для мировой экономики это позитивный сигнал", — отметил Маслов.
"Исходя из тех цифр, которые были названы премьером, в Китае будет продолжаться рост потребления. Это хороший признак для экспортеров в Китай, в том числе экспортеров продуктов питания. Это касается и России, которая наращивает поставки в Китай зерна, рапса, кукурузы", — добавил эксперт.
По словам Маслова, Китай будет вкладывать больше денег в развитие инфраструктуры в других странах. "Хотя в докладе не были напрямую названы эти страны, предполагается, что Китай будет расширяться в сторону Африки, Латинской Америки, Центральной Азии", — сказал эксперт.
Маслов также отметил стремление Китая создавать свою независимую систему технологий. "Финансирование ключевых секторов промышленности в Китае увеличится на 50% до 2 миллиардов долларов США по сравнению с 2022 г. Это означает, что Китай будет выходить на производство собственных микрочипов передового уровня и составит конкуренцию западным и тайваньским брендам. Как следствие, появится альтернатива для многих стран, где закупать системные платы, микрочипы и многое другое", — считает эксперт.
https://1prime.ru/world/20230305/839977983.html