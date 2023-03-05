МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Европейскую промышленность душат заоблачные счета за электроэнергию и бесконечная бюрократия, пишет обозреватель Spiked Ральф Шелльхаммер. Когда-то Европа была сердцем инноваций и развития, но сейчас все больше промышленных гигантов переносят производство в другие места, отметил он. TAS: в США испугались правды о взрывах на "Северных потоках"

В качестве примера журналист привел ситуацию с крупнейшей в мире химической компанией BASF, которая недавно заявила о том, что планирует значительно снизить мощности своего производства в Европе, закрыть часть предприятий в Германии и сократить около 2600 рабочих мест. В качестве одной из основных причин немецкий химический гигант назвал скачок цен на энергоносители.

"BASF — немецкая компания, но, если разобраться, то она даже старше самой Германии. Эта фирма была основана в 1865 году, то есть на шесть лет раньше Германии, объединившейся лишь в 1871 году. Во многих отношениях BASF — олицетворение изобретательности европейской экономики девятнадцатого века, и именно поэтому она может служить камертоном для ситуации в Старом свете и его будущем в двадцать первом веке", — объяснил Шелльхаммер.

Обозреватель рассказал, что, кроме указанной BASF причины, есть и другие, не менее важные факторы. Дело в том, что из-за непомерной бюрократии и заоблачных налогов европейский рынок перестал быть конкурентоспособным на мировом уровне. Даже известный автоконцерн Volkswagen недавно объявил, что основная часть его производства в будущем будет перенесена из Германии в Соединенные Штаты.

"Запад занимается самообманом. Нам внушают, что "Новый зеленый курс" и инновации в области аккумуляторных батарей чудесным образом решат все наши проблемы. Но если бы у нас была жизненная сила наших предков девятнадцатого века, я бы еще мог в это поверить. Но ведь у нас ее нет", — резюмировал обозреватель Spiked.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>