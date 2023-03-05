МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Россия выполняла и готова выполнять условия "зерновой сделки", но только если договоренность по ней равноправная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Источник рассказал о "конструктивной" позиции России по "зерновой сделке"

Срок действия " зерновой сделки" завершается 18 марта. Ранее в МИД РФ говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

"Мы свою часть договоренности выполняли и готовы выполнять. Если мы говорим о набивании карманов этими западными, американскими компаниями и желанием их в очередной раз смухлевать себе в выгоду, то это из серии махинаций Блинкена", — сказала Захарова в эфире "России 1".

Она подчеркнула, что эта договоренность имеет обязательства сторон, а не только одной из них. "Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.