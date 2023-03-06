МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. США проиграли бы большую войну против России в связи с экономической зависимостью Соединенных Штатов от Китая и Индии, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. Об этом сообщает РИА Новости. В США раскрыли план втягивания в войну с Россией

В частности, Дрейвен написал: "Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, "Сделано в Китае", верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия… нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы".

При этом он выразил уверенность, что знай враги США, что Соединенные Штаты представляют собой в действительности, "они бы снесли нас за несколько месяцев".

Резюмируя, Дрейвен отметил: "Вообще, это страшно".