МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в Китае стабильно улучшается, по мере того как восстановление мобильности людей и товаров набирает обороты. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявит Чжао Чэньсинь, заместитель главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР. Эксперт увидел позитивный сигнал в докладе по китайской экономике

По его словам, целевой уровень экономического роста на 2023 год, составляющий примерно 5%, соответствует текущему экономическому импульсу. Он также добавил, что Китай будет бороться с рисками, связанными с недвижимостью, финансами и долгом местных органов власти.

В воскресенье Китай установил скромный целевой уровень для роста экономики. Произошло это в начале ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, на которой ожидаются крупнейшие за десятилетие перестановки в правительстве.