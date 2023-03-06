МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Запад продолжит прикладывать усилия для того, чтобы Россия не могла получать прибыль, в том числе через реализацию "зерновой сделки", считает член Совета по безопасности и внешней политике при турецком президенте Чагры Эрхан. Названо условие, при котором Россия готова выполнять "зерновую сделку"

"Американцы и их западные партнеры продолжат затруднять для России любые способы получения прибыли, в том числе через "зерновую" сделку", — сказал он.

Эрхан подчеркнул, что этот вопрос является гуманитарным, от него зависят жизни людей, поэтому ООН должна принять меры по защите сделки от любых санкций.

При этом, отметил он, Турция прикладывает максимальные усилия для того, чтобы инициатива была продлена. По мнению Анкары, это необходимо в частности для стран Африки, которые полностью зависят от поставок зерна и удобрений из России и Украины. Турция заявила, что прикладывает усилия для продления "зерновой сделки"

Россия, Украина Турция и ООН в июле 2022 года пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. Инициатива предполагает содействие вывозу продукции из черноморских портов на Украине, а также снятие ограничений с российского экспорта.

Москва неоднократно заявляла, что "пакет" не реализовывается в полном объеме, большая часть поставок идет в развитые страны, а препятствия для выхода продукции из РФ на мировые рынки остаются в силе.

18 ноября "зерновая сделка" была продлена еще на 120 дней, ее срок истекает 18 марта.