МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Мировые производители алюминия могут повысить премии, учитываемые в ценах на первичный алюминий, для Японии во 2-м квартале на 45-71%, до 125-145 долларов за тонну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Япония — крупнейший импортер алюминия в Азии, и премии в ценах на первичный алюминий по сравнению с котировками этого металла на LME для японских покупателей считаются эталонными для региона.

В 1-м квартале японские импортеры покупали алюминий с премией в 85-86 долларов за тонну, что на 13-14% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.