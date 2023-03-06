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Путин и Токаев обсудили вопросы экономического сотрудничества
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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели в понедельник телефонные переговоры, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как... ПРАЙМ, 06.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели в понедельник телефонные переговоры, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщается, стороны обсудили различные вопросы торгово-экономического сотрудничества, энергетики и логистики, в том числе транспортные коридоры.
"(Обсуждались — ред.) различные аспекты двухсторонних отношений: это и транспортный коридор, и торгово-экономическое взаимодействие, отношение многоплановые", — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, президенты подтвердили взаимный настрой на укрепление союзнических отношений РФ и Казахстана, а также договорились о дальнейших контактах.