МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели в понедельник телефонные переговоры, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Экспорт из Казахстана в Россию вырос за год на четверть

Как сообщается, стороны обсудили различные вопросы торгово-экономического сотрудничества, энергетики и логистики, в том числе транспортные коридоры.

"(Обсуждались — ред.) различные аспекты двухсторонних отношений: это и транспортный коридор, и торгово-экономическое взаимодействие, отношение многоплановые", — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, президенты подтвердили взаимный настрой на укрепление союзнических отношений РФ и Казахстана, а также договорились о дальнейших контактах.