МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Жители Германии испытывают трудности с оплатой бытовых нужд из-за высокой инфляции, следует из результатов исследования, проведенного по заказу Postbank среди 2100 людей старше 18 лет. Во французских супермаркетах объявили антиинфляционный квартал

Материалы попали в распоряжение издания Welt. В них говорится, что 58,1 процента немцев были вынуждены тратить гораздо больше в связи с ростом цен.

16,9 процента столкнулись со сложностями при оплате бытовых расходов, а 34,8 процента респондентов начали брать деньги из своих накоплений. У 20 процентов населения ФРГ сбережений нет вовсе, говорится в исследовании.

70 процентов заявили, что сократили свои траты. И только 3,6 процента опрошенных ответили, что почти не заметили роста цен. Супермаркеты в Британии ограничили продажу фруктов и овощей

Более половины жителей Германии считают, что в будущем их положение ухудшится, а 31,8 процента настроены оптимистично и ждут, что уровень жизни стабилизируется.

В 2022 году Германию, как и другие европейские страны, захлестнула рекордная инфляция, вызванная в том числе энергокризисом и санкциями против России. По данным Федерального статистического управления ФРГ, в январе-феврале этого года показатель стабилизировался на уровне 8,7 процента.