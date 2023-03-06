Немцы начали испытывать трудности с оплатой бытовых расходов из-за инфляции
Исследование: каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает бытовые расходы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Жители Германии испытывают трудности с оплатой бытовых нужд из-за высокой инфляции, следует из результатов исследования, проведенного по заказу Postbank среди 2100 людей старше 18 лет.
Материалы попали в распоряжение издания Welt. В них говорится, что 58,1 процента немцев были вынуждены тратить гораздо больше в связи с ростом цен.
16,9 процента столкнулись со сложностями при оплате бытовых расходов, а 34,8 процента респондентов начали брать деньги из своих накоплений. У 20 процентов населения ФРГ сбережений нет вовсе, говорится в исследовании.
70 процентов заявили, что сократили свои траты. И только 3,6 процента опрошенных ответили, что почти не заметили роста цен.
Более половины жителей Германии считают, что в будущем их положение ухудшится, а 31,8 процента настроены оптимистично и ждут, что уровень жизни стабилизируется.
В 2022 году Германию, как и другие европейские страны, захлестнула рекордная инфляция, вызванная в том числе энергокризисом и санкциями против России. По данным Федерального статистического управления ФРГ, в январе-феврале этого года показатель стабилизировался на уровне 8,7 процента.
https://1prime.ru/world/20230306/839985368.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.