МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Аналитики J.P. Morgan. оценили перспективы мировой экономики в 2023-2024 годах и разработали три варианта развития ситуации, пишет "РБК Инвестиции" со ссылкой на "Атон". Жажду будет трудно утолить. Bloomberg дал неожиданный прогноз на 2023 год

Первый сценарий подразумевает наступление рецессии в США уже первой половине 2023 года. Вероятность реализации — 15 процентов. В прошлом прогнозе называлась цифра в 20 процентов.

"Теперь это наименее вероятный сценарий из четырех возможных", — пишут эксперты.

Вероятность развития ситуации по схеме "мягкой посадки", согласно которому Америка сможет избежать рецессии, наоборот, возросла — с 20 до 25 процентов.

Прочие сценарии от J.P. Morgan предполагают рецессию в конце 2023 — начале 2024 года.

Среди них — "сползание", согласно которому цикл повышения ставки ФРС завершится в следующем квартале, ее накопленный рост составит около 500 б.п. Это спровоцирует рецессию в конце этого года, которая будет сконцентрирована в Соединенных Штатах. Его вероятность составляет 26 процентов.

Еще один сценарий — "лягушка в кипятке", развитие ситуации по которому оценивается в 34 процента. Credit Suisse потерял одного из крупнейших акционеров

Аналитики объяснили, что это — метафора: люди не чувствуют значительных негативных изменений, которые происходят постепенно, до тех пор, пока положение не становится безвыходным. Такая схема подразумевает, что устойчивый рост и высокая инфляция заставят ФРС и центральные банки Западной Европы в дальнейшем продолжать повышать ставки. По мнению экспертов, постепенное, но непреклонное ужесточение политики в течение второй половины 2023 года станет причиной более глубокой рецессии, которая начнется позже и будет более синхронизированной в глобальном масштабе.

В итоге возможность наступления рецессии в США остается крайне высокой — 75 процентов. В худшем сценарии продолжающееся ужесточение политики в США и ЕС приведет к глубокой глобальной рецессии в 2024 году.