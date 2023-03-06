В ООН призвали продлить "зерновую" сделку любой ценой, чтобы избежать глобальных рисков
РИМ, 6 мар — ПРАЙМ. "Зерновую" сделку необходимо продлить любой ценой, если этого не произойдет, мир окажется в опасности, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
"Срок соглашения по зерну истекает, и (оно — ред.) должно быть продлено любой ценой", — подчеркнул он в видеоролике, опубликованном на странице организации в твиттере.
Бизли указал на серьезные потрясения, с которыми столкнулся мир за последнее время: пандемия коронавируса, климатические аномалии, политические конфликты, землетрясения в Турции и Сирии. По его словам, если Стамбульские соглашения не удастся продлить, планету настигнут массовая дестабилизация, миграция и голод.
"На кону стоит мир", — заявил Бизли.
Директор программы сообщил, что экспортируемого из Украины зерна может хватить для 400 миллионов человек. Кроме того, благодаря действию инициативы, ВПП смогла обеспечить продовольствием 36 миллионов человек.
В конце прошлого месяца сообщалось, что Всемирная продовольственная программа с момента заключения сделки перевезла из украинских портов свыше 481 тысячи тонн пшеницы.
"Зерновая сделка" была заключена в июле прошлого года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она направлена на выполнение двух задач: содействие вывозу агропродукции из Украины и снятие барьеров с экспорта из РФ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что инициатива не выполняется должным образом, поскольку основная часть поставок отправляется в ботатые страны, а препятствия для выхода продукции из России на мировые
рынки остаются в силе.
В ноябре сделку продлили еще на 120 дней, теперь ее срок истекает 18 марта.
https://1prime.ru/world/20230306/839988330.html