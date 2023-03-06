РИМ, 6 мар — ПРАЙМ. "Зерновую" сделку необходимо продлить любой ценой, если этого не произойдет, мир окажется в опасности, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Турция предупредила о новых препятствиях, которые ждут "зерновую" сделку

"Срок соглашения по зерну истекает, и (оно — ред.) должно быть продлено любой ценой", — подчеркнул он в видеоролике, опубликованном на странице организации в твиттере.

Бизли указал на серьезные потрясения, с которыми столкнулся мир за последнее время: пандемия коронавируса, климатические аномалии, политические конфликты, землетрясения в Турции и Сирии. По его словам, если Стамбульские соглашения не удастся продлить, планету настигнут массовая дестабилизация, миграция и голод.

"На кону стоит мир", — заявил Бизли.

Директор программы сообщил, что экспортируемого из Украины зерна может хватить для 400 миллионов человек. Кроме того, благодаря действию инициативы, ВПП смогла обеспечить продовольствием 36 миллионов человек. Названо условие, при котором Россия готова выполнять "зерновую сделку"

В конце прошлого месяца сообщалось, что Всемирная продовольственная программа с момента заключения сделки перевезла из украинских портов свыше 481 тысячи тонн пшеницы.

"Зерновая сделка" была заключена в июле прошлого года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она направлена на выполнение двух задач: содействие вывозу агропродукции из Украины и снятие барьеров с экспорта из РФ.

Российская сторона неоднократно заявляла, что инициатива не выполняется должным образом, поскольку основная часть поставок отправляется в ботатые страны, а препятствия для выхода продукции из России на мировые

рынки остаются в силе.

В ноябре сделку продлили еще на 120 дней, теперь ее срок истекает 18 марта.