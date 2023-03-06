АШХАБАД, 6 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в понедельник в Ашхабаде заявил, что Туркмения и Узбекистан за последние годы увеличили объемы взаимной торговли в четыре раза и в 2022 году довели двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов США. "Магнит" расширит сеть MCosmetic в Узбекистане

"За последние годы совместными усилиями нам удалось увеличить объемы взаимной торговли в четыре раза. По итогам прошлого года показатель товарооборота в соответствии с нашей статистикой, с учетом продукции ТЭК, приблизился к 1 миллиарду долларов", — сказал Ходжаев на заседании совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

По его словам, это хороший результат, но он не отражает всех возможностей двух государств. Ходжаев выразил надежду, что общими усилиями в ближайшее время стороны смогут достичь кратного увеличения объемов взаимной торговли.

"Мы готовы нарастить поставки в Туркменистан широкой номенклатуры качественной промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической продукции, стройматериалов и других товаров. Со своей стороны мы заинтересованы в увеличении объемов импорта из Туркменистана ряда продукции текстильной, стекольной, химической промышленности, удобрений, энергоресурсов и других наименований", — сказал вице-премьер.