НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар — ПРАЙМ. Индия и Россия договорились решать проблемы торгового дефицита и доступа к рынкам, сообщил МИД Индии по итогам прошедшей онлайн встречи межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран. В ООН призвали продлить "зерновую" сделку любой ценой

Сопредседатели встречи – глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и зампред правительства России — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров — рассмотрели прогресс, достигнутый на различных заседаниях рабочих групп и подгрупп в рамках комиссии.

"Сопредседатели… дали указания подготовить почву для очередного очного заседания межправкомиссии, которое состоится в Нью-Дели во взаимоудобные сроки. Стороны договорились работать вместе, чтобы раскрыть весь потенциал двусторонних торгово-экономических отношений между Индией и Россией, в том числе путем решения проблем торгового дефицита и доступа к рынкам", — отмечается в заявлении.

Межправительственная комиссия является механизмом для регулярного мониторинга двустороннего прогресса в секторах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией. Первая сессия Российско-индийской межправительственной комиссии состоялась 13 и 14 сентября 1994 года. На сегодняшний день проведено 23 заседания комиссии, при этом последнее состоялось в 2018 году, отмечает МИД Индии.