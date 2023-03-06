МИД Белоруссии: Москва предоставит Минску 3,5 миллиона долларов на цели устойчивого развития
МИНСК, 6 мар — ПРАЙМ. Россия предоставляет Белоруссии 3,5 миллиона долларов на проект локализации целей устойчивого развития ООН, заявил начальник управления устойчивого развития белорусского МИД Вадим Писаревич.
"В предстоящие три года все участники национальной архитектуры в той или иной степени будут вовлечены в реализацию крупного проекта под названием "поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации целей устойчивого развития". В рамках данного проекта донор, которым выступает Российская Федерация, обеспечит финансовыми ресурсами в размере порядка 3,5 миллиона долларов", — цитирует дипломата агентство Белта.
Как пояснил Писаревич, мероприятия проекта будут реализовывать органы госуправления совместно с представительствами международных организаций в Белоруссии.
"В скором времени начнется реализация этого проекта. В настоящее время заинтересованные госорганы в партнерстве с представителями международных организаций конкретизируют мероприятия для рабочего плана проекта на этот год", — отметил представитель ведомства.
В декабре 2022 года одобрен проект международной технической помощи "Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития". Проект реализуется программой развития ООН, Детским фондом ООН, Фондом ООН в области народонаселения и Всемирной организацией здравоохранения в партнерстве с белорусскими центральными и региональными органами власти.
https://1prime.ru/world/20230306/839990004.html