МИНСК, 6 мар — ПРАЙМ. Россия предоставляет Белоруссии 3,5 миллиона долларов на проект локализации целей устойчивого развития ООН, заявил начальник управления устойчивого развития белорусского МИД Вадим Писаревич. Белоруссия изучит возможность покупки российских гражданских самолетов

"В предстоящие три года все участники национальной архитектуры в той или иной степени будут вовлечены в реализацию крупного проекта под названием "поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации целей устойчивого развития". В рамках данного проекта донор, которым выступает Российская Федерация, обеспечит финансовыми ресурсами в размере порядка 3,5 миллиона долларов", — цитирует дипломата агентство Белта.

Как пояснил Писаревич, мероприятия проекта будут реализовывать органы госуправления совместно с представительствами международных организаций в Белоруссии.

"В скором времени начнется реализация этого проекта. В настоящее время заинтересованные госорганы в партнерстве с представителями международных организаций конкретизируют мероприятия для рабочего плана проекта на этот год", — отметил представитель ведомства.

В декабре 2022 года одобрен проект международной технической помощи "Поддержка усилий Республики Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития". Проект реализуется программой развития ООН, Детским фондом ООН, Фондом ООН в области народонаселения и Всемирной организацией здравоохранения в партнерстве с белорусскими центральными и региональными органами власти.