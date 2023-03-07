МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2% до 1%, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление украинского замминистра экономики Алексея Соболева. Экономист раскрыла, как вырастет китайский ВВП в текущем году

Отмечается, что прогноз роста ВВП ухудшили среди прочего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, передает издание заявление Соболева.

"Кажется, мы прошли пик инфляции — она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", — добавил замминистр.

Ранее Всемирный банк прогнозировал возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации.