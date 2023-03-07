МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно их придется возвращать, считает исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. Стало известно, как долго страны G7 будут замораживать российские активы

"Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам", — сказал Логвинов.

Он отметил, что юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами.

"В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются", — сказал российский дипломат.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям в России. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 11.30 мск.