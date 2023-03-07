Госдеп и Еврокомиссия хотят лишить Россию дохода от продажи драгкамней
Госдеп и ЕК обсудили с алмазным бизнесом, как лишить Россию доходов от продажи драгкамней
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Представители американского госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
Как говорится в распространенном сообщении ведомства, представители госдепа и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из США и Европы важность участия отрасли "в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов".
"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов", — говорится в сообщении.
США и ЕС привержены работе по дальнейшему обеспечению экономических последствий для РФ из-за конфликта на Украине, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/world/20230307/839993598.html
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