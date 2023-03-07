МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Представители американского госдепа и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. Новые санкции против банков не создают рисков, заявила глава ЦБ

Как говорится в распространенном сообщении ведомства, представители госдепа и ЕК обсудили с ведущими представителями индустрии из США и Европы важность участия отрасли "в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов".

"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов", — говорится в сообщении.

США и ЕС привержены работе по дальнейшему обеспечению экономических последствий для РФ из-за конфликта на Украине, говорится в сообщении.